"Кодові замки на лабораторіях": ліквідатор розповів, як СРСР приховував правду про Чорнобиль

У перші дні після аварії на Чорнобильській АЕС Радянський Союз намагався максимально обмежити доступ до інформації про радіацію - навіть лабораторії з вимірюваннями були закриті на кодові замки.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів радіоеколог, ліквідатор і генеральний директор "Екоцентру", персонал якого забезпечує радіаційну безпеку у зоні, Сергій Кірєєв.

"Прилади почали пищати ще на вході"

За словами Кірєєва, про масштаби катастрофи стало зрозуміло не одразу. Перші сигнали з’явилися випадково - коли науковці перевірили пил із зони.

"Ще при вході прилади зафіксували радіацію і почали пищати. Коли ж провели вимірювання, побачили цілий спектр радіонуклідів", - згадує він.

Тоді стало очевидно: сталася подія, масштаби якої важко було навіть уявити.



Робота "наосліп" і хаотичні рішення

У перші тижні ліквідатори фактично працювали без повного розуміння ситуації. Основне завдання полягало в тому, щоб визначити зони радіаційного забруднення, оцінити рівень небезпеки та зрозуміти, які дії потрібно вживати далі.

"Ми відбирали все. В одних місцях проводили дезактивацію, водночас забруднюючи інші", - зазначає Кірєєв.

За його словами, чітка картина з’явилася лише після накопичення даних.

Весна, сонце - і порожні села

Одним із найсильніших вражень для ліквідатора стала атмосфера в зоні.

"Приїжджаємо в Чорнобиль - весна, все зеленіє, сонце світить, але нікого немає. Лише собаки, міліція і кілька ліквідаторів", - розповідає він.

Попри ризики, страху серед фахівців не було, каже Кірєєв. Водночас навіть із захисним спорядженням уникнути опромінення не вдалося - сам Кірєєв також отримав дозу радіації.

Лабораторії під замком

Окремо ліквідатор звертає увагу на спроби влади приховати реальні масштаби трагедії.

"У нас навіть лабораторія, де вимірювали радіацію, була закрита на кодовий замок. Спеціальним наказом визначали людей, які могли туди входити", - розповідає він.

За його словами, офіційні дані часто намагалися занижувати або не розголошувати.

Висока ціна ліквідації

Із 250-300 працівників підприємства, які працювали під час аварії, до сьогодні, за словами Кірєєва, вже померли 120-150 осіб. Причини різні, але багато з них пов’язані з наслідками роботи в зоні.

Попри всі помилки, СРСР зміг швидко збудувати саркофаг над зруйнованим реактором - за сім місяців. Втім, головний висновок, за словами ліквідатора, інший.

"Забувати про аварію не можна. Скільки людей переселили, скільки погубили здоров’я. Люди, які ліквідовували наслідки, - герої", - наголошує Кірєєв.

Він підкреслює: Чорнобиль показав, що навіть "мирний атом" може стати загрозою для кожного.