ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оржель анонсував зниження цін на газ

Новини » Політика     24.01.2020 - 21:25
Оржель анонсував зниження цін на газ
Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

За словами Олексія Оржеля, підписання договору про транзит газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель анонсував зниження цін на газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оржеля у Facebook.

За його словами, підписання договору про транзит газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін.

"Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Всі деталі чекайте в понеділок", - заявив він.

Газпром заплативши вдвічі більше, ніж фактично прокачавши газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об'єднання ємів...

Опубліковано Олексієм Оржелем П'ятниця, 24 січня 2020 р.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Україна забезпечила транзит 2 млрд кубометрів російського газу через свою територію в країни Євросоюзу та Молдови. При цьому Російська Федерація заплатила за транспортування вдвічі більшого об'єму газу.

Додамо, що 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

В той самий час, пакетну угоду між Україною і Росією по газу, досягнуте 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.

Використання відновлюваних джерел енергії зросте на 70% до 2050 року "Нафтогаз" прогнозує зниження цін на газ на початку 2020
Новини України Олексій ОржельЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся