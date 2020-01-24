Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

За словами Олексія Оржеля, підписання договору про транзит газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель анонсував зниження цін на газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оржеля у Facebook.

За його словами, підписання договору про транзит газу дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін.

"Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку, а відповідно є всі позитивні фактори для зменшення цін. І сьогодні на Кабміні прийняли відповідні рішення. Всі деталі чекайте в понеділок", - заявив він.

Газпром заплативши вдвічі більше, ніж фактично прокачавши газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об'єднання ємів... Опубліковано Олексієм Оржелем П'ятниця, 24 січня 2020 р.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Україна забезпечила транзит 2 млрд кубометрів російського газу через свою територію в країни Євросоюзу та Молдови. При цьому Російська Федерація заплатила за транспортування вдвічі більшого об'єму газу.

Додамо, що 30 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

В той самий час, пакетну угоду між Україною і Росією по газу, досягнуте 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.