Коболєв не збирається звільнятися з посади керівника "Нафтогазу"

Після п'яти років на чолі компанії Коболєв хоче працювати і далі

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не собирается увольняться с должности из-за объявления Кабинетом министров открытого конкурса на должность главы правления компании. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Комментируя свое возможное участие в конкурсе, он заявил, что ждет позиции юристов по этому вопросу.

"Но я точно не собираюсь увольняться", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, 6 марта Кабинет министров решил провести открытый конкурс на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Премьер-министр Гройсман отметил, что 22 марта заканчивается контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева и всего состава правления.

Напомним, на прошлой неделе наблюдательный совет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым на нынешних условиях, но премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что никаких решений по этому вопросу не принималось. После заявления Гройсмана Коболев заявил, что правительство фактически прекратило с ним контракт.

Коболев возглавляет правление НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года.