"Газпром" пропонує переговори про поставки газу для України

Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

"Газпром" обіцяє українцям ціну на газ нібито на чверть нижче нинішньої

Російський газовий монополіст "Газпром" готовий до прямих переговорів з українською стороною щодо нового контракту на прямі поставки газу. Про це на зустрічі з кандидатом в президенти України Юрієм Бойком заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Міллер зазначив, що "Газпром" готовий провести переговори щодо контракту на прямі постачавки газу на український ринок.

"Рано говорити про конкретну ціну за таким контрактом, але знаючи позамежний рівень цін для споживачів, який є на українському ринку, можу абсолютно точно сказати, що за новим контрактом прямих поставок російського газу на український ринок ціна для кінцевого споживача в Україні буде десь на чверть нижче нинішнього рівня цін", - заявив Міллер.

Зазначимо, Україна не закуповує російський газ напряму з 25 листопада 2015 року. Крім того, на початку 2018 року арбітраж у Стокгольмі зобов'язав "Газпром" поставляти газ Україні за тією ж ціною, за якою продають Німеччині.

Раніше також повідомлялося, що "Газпром" припинить транзит газу через Україну до Туреччини з 2020 року.