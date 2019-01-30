Коболєв прокоментував нові норми споживання газу

У Нафтогазі задоволені постановою уряду

НАК "Нафтогаз Украины" приветствует решение Кабинета министров вернуть нормы потребления газа на уровень 3,3 кубических метров. Об этом на брифинге сказал председатель правления НАК Андрей Коболев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы надеемся, что это постановление сможет выдержать юридическое давление", - сказал он.

Коболев напомнил, что ранее облгазы Дмитрия Фирташа успешно оспаривали в судах и блокировали подобные постановления.

Напомним, 30 января Кабинет министров Украины принял решение вернуть норму потребления газа на отметку в 3,3 кубометра. Это норма на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

Норма в 3,3 кубометра была принята в 2016 году, но ее отменил суд. Таким образом, в начале 2019 года действовало постановление, согласно которому норма потребления при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения составляла 9,8 кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 30 января заявил, что "Нафтогаз" обеспечит украинцев бесплатными счетчиками газа. Он подчеркнул, что расходы на счетчики будут указаны в финансовом плане НАК.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что "Нафтогаз Украины" может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа.