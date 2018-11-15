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Коболєв пояснив відмову "Нафтогазу" від випуску євробондів на 1 млрд доларів

Новини » Фінанси    15.11.2018 - 16:10
Коболєв пояснив відмову "Нафтогазу" від випуску євробондів на 1 млрд доларів
Фото: Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України" (УНІАН)

Компанію не влаштувала занадто висока відсоткова ставка за облігаціями

НАК "Нафтогаз України" відмовився від випуску єврооблігацій на 1 млрд доларів через погані ринкові умови в даний момент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови правління НАК Андрія Коболєва у Facebook.

Як зазначив Коболєв, висока потенційна вартість залучення коштів на міжнародних ринках робить випуск п'ятирічних боргових зобов'язань поки недоцільним.

Він додав, що компанія продовжує відслідковувати ринкову ситуацію і планує повернутися до питання розміщення на зовнішніх ринках на більш сприятливих умовах.

Коболєв пояснив відмову &quot;Нафтогазу&quot; від випуску євробондів на 1 млрд доларів

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 24 жовтня погодив залучення "Нафтогазом України" зовнішнього кредиту на суму до 1 млрд доларів за рахунок випуску і розміщення облігацій. Співорганізаторами випуску і розміщення облігацій були визначені Citigroup Global Markets Limited і Deutsche Bank AG.

За даними джерел на ринку, інвестори були готові купити євробонди "Нафтогазу" з прибутковістю в 10,9% річних, що на 2 в.п. вище прибутковості суверенних бондів України на той же п'ятирічний термін.

Відзначимо, 26 жовтня Міністерство фінансів оголосило про випуск єврооблігацій: п'ятирічних на суму 750 млн доларів і десятирічних на 1,250 млрд доларів. На 5-річні облігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 8,994% річних, на 10-річні - 9,750%.

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