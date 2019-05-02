Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розцінив заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через ГТС країни як початок ведення переговорів. Про це він написав у Facebook.

Як і очікувалося, написав Коболєв, "Москва почала переговори про продовження транзиту газу відразу після завершення виборів в Україні".

"Цей раунд провів російський президент з далекого Пекіна. Про необхідність Росії в транзиті і готовність "Газпрому" укладати контракт на стандартних європейських умовах, звичайно, не було ні слова. Було про те, як Україна замерзне", - написав він.

Коболєв нагадав, що російський "Газпром" не встигає запустити всі необхідні для нього газопроводи в обхід України до кінця грудня 2019 року. У зв'язку з цим сторони повинні прийти до угоди, заснованого на європейських правилах.

"Україна впровадила у себе законодавство ЄС, яке встановлює чіткі правила і вимоги користування газовою інфраструктурою. Власне, ні у "Газпрому", ні у "Нафтогазу" значного поля для маневру немає", - написав Коболєв, додавши, що робота за європейськими правилами також дозволить перенести точки передачі газу на східний кордон України.

Нагадаємо, Путін на прес-конференції в Пекіні заявив, газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через її територію. Путін нагадав, що перед першим туром виборів в Україні влади заявили представникам "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку і Юрію Бойку, що при переході на прямі поставки ціна газу для України буде нижчою щонайменше на 25%.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив, що Росія може повністю припинити транзит газу через Україну. На березневій зустрічі з Медведчуком і Бойко "Газпром" заявив про готовність продовжити транзитний контракт на поточних умовах.