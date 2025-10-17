Кобылинская озвучила дату запуска Офиса военного омбудсмена

Офис военного омбудсмена планируют запустить до конца года. Новая институция будет заниматься защитой прав военнослужащих, рассмотрением жалоб на соцгарантии, финансовое обеспечение и медицинское лечение, а также налаживать взаимодействие с госорганами и правоохранительными структурами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного омбудсмена Ольги Кобылинской (Решетиловой) в эфире телемарафона.
"У нас на запуск (Офиса, - ред.) есть целый год, нам законодательство позволяет. Конечно, мы не будем так долго тянуть. Я очень надеюсь, что уже до Нового года мы объявим о запуске Офиса военного омбудсмена", - сказала Кобылинская.
Она подчеркнула, что Офис военного омбудсмена будет официально запущен после объявления в издании "Урядовий кур'єр" или "Голос Украины".
По ее словам, сейчас происходит очень много процессов по его запуску. Есть ряд сложных и длительных бюрократических процедур, и очень важно максимально их ускорить, отметила военный омбудсмен.
"Мне важно иметь в команде технократов, которые знают государственную систему, знают, как происходят проверки, что проверять, как проверять. И конечно, нужны люди с пассионарным видением - то есть те, которые могут вдохнуть жизнь в эту новую институцию", - сказала Кобылинская.
Кобылинская пояснила, что уже идет процесс обработки жалоб и обращений военнослужащих.
"Мы с этим работаем. Мне важно, чтобы не было паузы в работе с защитой прав военнослужащих", - подчеркнула военный омбудсмен.
Больше всего жалоб, по ее словам, касается соцгарантий, финансового обеспечения и ненаправления на лечение. В то же время Кобылинская отметила, что в ряде вопросов необязательно вмешательство военного омбудсмена.
"Есть, например, если это ВСУ, Главное управление защиты прав военнослужащих в Минобороны... И с такими жалобами, касающимися соцгарантий, правовых гарантий, в принципе, можно обращаться в Минобороны", - сказала она.
Она добавила, что если речь идет о Нацгвардии или пограничной службе, в таких случаях можно обращаться в МВД. Но, как она пояснила, если вопрос лица не решается внутренне в системе, тогда следует обращаться к военному омбудсмену, отметила Кобылинская.
Напомним, что вчера, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову первым военным омбудсманом.
Как отметил президент, новая должность призвана обеспечивать защиту прав всех военных, резервистов и добровольцев.
Примечательно, что сама Решетилова, которая с 30 декабря 2024 года занимает должность уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих, еще раньше говорила, что Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу закона и подписания президентом указа о его создании.