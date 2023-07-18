В коалицию по созданию спецтрибунала для РФ вошли уже около 40 стран, - посол

Он отметил, что была создана коалиция (core group) по созданию спецтрибунала, которая обсуждает различные вопросы организации трибунала по обеспечению ответственности за преступления агрессии в Украине.

Кориневич сообщил, что в коалицию уже входят представители 38 государств и нескольких международных организаций.

Причем коалиция уже провела несколько встреч и у нее есть план работы на новый семестр.

Посол добавил, что коалиция будет продолжать дискуссии, чтобы найти решение по созданию трибунала.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов также отметил, что в сентябре исполнится год, как будет работать core group. Он также добавил, что уровень дискуссий уже отходит от юридического до политического уровня.

Спецтрибунал для РФ за преступления в Украине

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

В июне член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

Существует три варианта спецтрибунала для России:

Резолюция Генассамблеи ООН о создании трибунала и подписании международного договора между ООН и Украиной

Широкоформатный международный договор.

Гибридный трибунал, который не устраивает Украину, ведь он будет частью нашей судебной системы с возможностью вовлечения в его работу интернационального компонента

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