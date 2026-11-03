Коалиция желающих соберется в Берлине, чтобы подтвердить гарантии безопасности для Украины, - Мерц

"В ближайшие недели мы проведем в Берлине с Францией и Британией саммит Коалиции желающих", - заявил Мерц.

По его словам, предстоящая встреча будет иметь три основных направления работы.

Первый будет касаться дальнейшей поддержки Украины. Партнеры должны согласовать, как координировать помощь стране в дальнейшем.

Вторым вопросом станут гарантии безопасности на случай прекращения огня.

"Мы подтвердим нашу готовность предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня", – отметил канцлер Германии.

В то же время Мерц напомнил, что Коалиция желающих запланировала военные учения на территории Польши. Они должны начаться в ближайшие дни.

"Они станут важной составляющей мирного урегулирования", – подчеркнул он.

Третье направление работы саммита – координация дипломатических усилий. Европейские партнеры планируют и дальше согласовывать свои действия, чтобы способствовать завершению войны.

"Наш сигнал России четкий - пора положить конец этой войне", - подытожил Мерц.