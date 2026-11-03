Коаліції охочих збереться в Берліні, щоб підтвердити гарантії безпеки для України, - Мерц

"Найближчими тижнями ми проведемо в Берліні з Францією та Британією саміт Коаліції охочих", - заявив Мерц.

За його словами, майбутня зустріч матиме три основні напрями роботи.

Перший стосуватиметься подальшої підтримки України. Партнери мають узгодити, як координуватимуть допомогу країні надалі.

Другим питанням стануть гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

"Ми підтвердимо нашу готовність надати Україні гарантії безпеки після припинення вогню", - зазначив канцлер Німеччини.

Водночас Мерц нагадав, що Коаліція охочих запланувала військові навчання на території Польщі. Вони мають розпочатися найближчими днями.

"Вони стануть важливою складовою мирного врегулювання", - підкресив він.

Третій напрям роботи саміту - координація дипломатичних зусиль. Європейські партнери планують і надалі узгоджувати свої дії, щоб сприяти завершенню війни.

"Наш сигнал Росії чіткий - настав час покласти край цій війні", - підсумував Мерц.