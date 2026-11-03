UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

Коаліції охочих збереться в Берліні, щоб підтвердити гарантії безпеки для України, - Мерц

15:58 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Найближчими тижнями Берлін прийме саміт Коаліції охочих. Учасники планують узгодити допомогу Україні, гарантії безпеки після перемир’я та подальші дипломатичні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

"Найближчими тижнями ми проведемо в Берліні з Францією та Британією саміт Коаліції охочих", - заявив Мерц.

За його словами, майбутня зустріч матиме три основні напрями роботи.

Перший стосуватиметься подальшої підтримки України. Партнери мають узгодити, як координуватимуть допомогу країні надалі.

Другим питанням стануть гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

"Ми підтвердимо нашу готовність надати Україні гарантії безпеки після припинення вогню", - зазначив канцлер Німеччини.

Водночас Мерц нагадав, що Коаліція охочих запланувала військові навчання на території Польщі. Вони мають розпочатися найближчими днями.

"Вони стануть важливою складовою мирного врегулювання", - підкресив він.

Третій напрям роботи саміту - координація дипломатичних зусиль. Європейські партнери планують і надалі узгоджувати свої дії, щоб сприяти завершенню війни.

"Наш сигнал Росії чіткий - настав час покласти край цій війні", - підсумував Мерц.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Берліні.

До Німеччини він прибув разом з українською командою для зустрічей із канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом ФРН та президенткою Бундестагу. Також глава держави запланував участь у Берлінській безпековій конференції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниКоаліція охочихФрідріх МерцПідтримка УкраїниГарантії безпеки