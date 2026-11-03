Зеленский вдруг прибыл в Берлин: в планах - договариваться о ПВО

Во вторник, 3 ноября, украинская команда во главе с главой государства прибыла в Берлин. Впереди - встречи с руководством Германии и участие в конференции безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, у него запланированы переговоры с канцлером и президентом Германии, а также президентом Бундестага. Кроме того, Зеленский присоединится к Берлинской безопасности конференции в этом году.

Президент особо подчеркнул, что важной частью визита станет координация с партнерами. По его словам, впереди важные встречи, в ходе которых украинская сторона будет поднимать вопрос укрепления противовоздушной обороны и поддержки энергетического сектора.

Именно эти направления Зеленский назвал приоритетными для переговоров.

"Мы все заинтересованы в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах. И должны работать вместе, чтобы эти принципы воплощались в конкретные решения и действия", - подчеркнул глава государства.