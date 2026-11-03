Зеленский вдруг прибыл в Берлин: в планах - договариваться о ПВО
Во вторник, 3 ноября, украинская команда во главе с главой государства прибыла в Берлин. Впереди - встречи с руководством Германии и участие в конференции безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, у него запланированы переговоры с канцлером и президентом Германии, а также президентом Бундестага. Кроме того, Зеленский присоединится к Берлинской безопасности конференции в этом году.
Президент особо подчеркнул, что важной частью визита станет координация с партнерами. По его словам, впереди важные встречи, в ходе которых украинская сторона будет поднимать вопрос укрепления противовоздушной обороны и поддержки энергетического сектора.
Именно эти направления Зеленский назвал приоритетными для переговоров.
"Мы все заинтересованы в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах. И должны работать вместе, чтобы эти принципы воплощались в конкретные решения и действия", - подчеркнул глава государства.
Напомним, Германия совместно с Великобританией ищет возможности дополнительно усилить украинскую противовоздушную оборону на фоне нехватки американских систем Patriot и ракет к ним. В частности, союзники рассматривают возможность передать Украине боеприпасы из запасов.
В то же время США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 на общую сумму 2,1 млрд долларов.
Однако эти ракеты могут поступить только через несколько лет, поэтому Украина попросила партнеров передать боеприпасы из собственных запасов уже этой зимой. Минимальную потребность в этот период президент оценил в 100 ракет в месяц.