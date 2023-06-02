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Коалиция истребителей. У Зеленского рассказали, сколько стран присоединились

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Украина, Пятница 02 июня 2023 16:14
Коалиция истребителей. У Зеленского рассказали, сколько стран присоединились Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уже около десяти стран присоединились к коалиции истребителей.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"8 стран. Работаем над расширением коалиции истребителей", сообщил Ермак.

Коалиция истребителей

После заявления премьера Британии Риши Сунака и его нидерландского коллеги Марка Рютте о работе над созданием коалиции истребителей для Украины, ряд стран подтвердили свою возможность присоединиться к инициативе.

Некоторое время США блокировали начало учений, однако на саммите G7 Джо Байден все же заявил о поддержке совместных усилий союзников и партнеров по подготовке военных на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

После чего и началась активная работа по созданию коалиции истребителей для Украины. Известно, что о готовности присоединиться к коалиции высказывали такие страны, как:

  • Великобритания,
  • Нидерланды,
  • Дания,
  • Бельгия,
  • США,
  • Португалия,
  • Польша.

Заметим, что руководитель ОП не сообщил, какие именно страны входят в коалицию.

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