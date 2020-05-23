Коаліція США в Сирії знищила двох регіональних ватажків ІДІЛ

Один з них відповідав за придбання і транспортування зброї і бойовиків ІДІЛ через Ірак і Сирію
У Сирії в результаті спільної операції коаліції, очолюваної США, і загонів Сирійських демократичних сил (СДС) ліквідовано двох регіональних лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава". Операція була проведена 17 травня в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.
Про це заявили у штабі операції "Непохитна рішучість", яку очолювана США група країн проводить в Іраку і Сирії.
У ході операції загинули лідери ІДІЛ Ахмад Іса Ісмаїл аз-Заві, відомий як Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, відомий як Абу Аммар.
Відзначається, що перший з терористів займався розповсюдженням вказівок керівництва угруповання серед її членів на півночі Багдада, а другий відповідав за придбання і транспортування зброї, матеріалів для виготовлення бомб і бойовиків ІДІЛ через Ірак і Сирію.
Нагадаємо, раніше іранська розвідка повідомила про затримання можливого наступника вбитого ватажка "Ісламської Держави" аль-Багдаді.
У жовтні 2019 року США провели операцію, в ході якою загинув лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді.
Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ.
Також РБК-Україна повідомляло, що місцезнаходження ватажка ІДІЛ вирахували в результаті допиту однією з його дружин.
Автор: Надія Собенко