"Коалиция желающих" рискует развалиться из-за смены власти в странах Европы

Главная тревога дипломатов касается именно предстоящего ухода Макрона - президент Франции должен покинуть пост после выборов следующего года, и очевидного преемника, который продолжил бы курс, нет.

Букмекерским фаворитом считают лидера ультраправых Марин Ле Пен, обещавшую вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и заставить Киев согласиться на мир на условиях Москвы. Ее соперник слева Жан-Люк Меланшон пошел еще дальше, пообещав полный выход из западного альянса.

Британские чиновники, по данным источника Telegraph, уже изучают, что будет означать победу одного из них для будущего коалиции и обмена секретными разведданными. Западный чиновник прямо предупредил о "большой проблеме" для НАТО в таком сценарии.

Кто мог бы подхватить эстафету и почему не готов

Самый очевидный кандидат заменить Макрона рядом с Британией - канцлер Германии Фридрих Мерц, реформирующий бундесвер в крупнейшую армию Европы. Но сам Мерц увяз во внутреннем кризисе и все чаще слышит сомнения в том, сколько еще продержится в должности.

Депутат от его же партии Родерих Кизеветтер, бывший полковник, назвал лидера ХДС "не Черчиллем". По его словам, и ХДС, и социал-демократы уязвлены так называемой "московской связью" - часть членов обеих правящих партий готова вернуться к привычным отношениям с Россией после завершения войны.

Это, по словам депутата, и объясняет, почему Мерц удерживает дальнобойные ракеты Taurus и не конфисковывает суда "теневого флота" России.

"Мерц тоже должен бороться с этой московской связью", - заявил Кизеветтер.

Канцлер также сорвал попытки ЕС запретить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне и отказался закрыть берлинский "Русский дом" - культурный центр, считающийся прикрытием для сети московских шпионов.

"Это не лидерство. Кто тогда может возглавить Европу? Нам нужен Черчилль. У нас было несколько "черчилловских моментов", но своего Черчилля в Европе пока нет", - подытожил депутат, предупредив, что безразличие Запада может заставить украинское правительство искать поддержки у других сил в регионе.

Польша и Италия тоже вряд ли заполнят вакуум: оба лидера - Дональд Туск и Джордж Мелони - отказались направлять войска в Украину и имеют выборы до конца следующего года, поэтому им не к претензиям на роль новых лидеров Европы.

А что с Великобританией

Преемник Стармера Энди Бернем имеет более крепкую хватку во внутренней политике, но ограничен опыт во внешней. Свою первую встречу с иностранным лидером в новой должности он провел именно с Зеленским, принимая его в Портсмуте - этим сигнализируя союзникам, что курс в поддержку Украины и НАТО останется неизменным.

Именно тандем Стармера и Макрона в свое время преодолел многолетние споры Лондона и Парижа ради совместного лидерства в Европе на фоне безразличия Трампа – объединив более 30 стран вокруг поддержки Украины и плана разминирования Ормузского пролива.

Если уход Стармера сопровождался признанием его заслуг, выход Макрона, вероятно, воспримут гораздо тревожнее, разве что Бернем сумеет взять на себя роль лидера "коалиции желающих".