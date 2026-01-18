RU

"Коалиция желающих" провела заседание главкомов: Сырский сообщил подробности

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

"Коалиция желающих" провела заседание на уровне главнокомандующих вооруженными силами стран-членов. В нем приняла участие Украина, стороны обсудили реализацию гарантий безопасности для Киева.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, с партнерами обсуждали формат реализации гарантий безопасности для Украины. На заседании присутствовал начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Сырский во время заседания отметил, что Россия не демонстрирует готовности прекратить войну. Зато продолжается террор против мирного населения. Именно поэтому сейчас важно усилить санкционное давление на РФ и продолжить укрепление оборонных возможностей Украины и Европы в целом.

"Особое внимание уделили вопросу продолжения военной помощи Украине - как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности и в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя", - отметил он.

Сырский добавил, что на встрече среди прочих присутствовали:

  • Главком ВС Франции генерал Фабьен Мандон;
  • начальник Штаба обороны Великобритании главный маршал авиации сэр Ричард Найтон;
  • Верховный Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующий Вооруженными Силами США в Европе генерал Алекс Гринкевич;
  • председатель Военного комитета Европейского Союза генерал Шон Кленси

"Благодарен партнерам за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. Вместе мы не только защищаем границы - мы защищаем ценности, на которых держится свободный мир", - резюмировал Сырский.

 

Обсуждение "мирных инициатив": что известно

Отметим, как известно, партнеры планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Но они начнут действовать только после прекращения войны в Украине.

В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием более широкого круга стран.

