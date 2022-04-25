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Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції

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Франція, Понеділок 25 квітня 2022 02:23
Макрон офіційно переобраний на посаду президента Франції Фото: Емманюель Макрон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За результатами обробки 100% голосів виборців, чинний президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.

Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів Макрон випередив Ле Пен на 3 відсотки. При цьому за Макрона закликали голосувати відразу кілька кандидатів у президенти Франції.

Зазначимо, що в цьому році другий тур президентських виборів пройшов між тими ж самими кандидатами, що і у 2017 році. Тоді Макрон набрав близько 66% голосів, а Ле Пен - близько 33%.

Ми також писали про те, що Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку в президентських виборах Франції.

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