Коалиция F-16 и оружие для контрнаступления. Что на повестке дня встречи "Рамштайн-13"

Союзники Украины собираются на очередные переговоры "Рамштайн" сегодня, 15 июня. Одна из главных тем заседания – "самолетная коалиция" и тренировки украинских пилотов. Также Контактная группа обсудит усиление военной помощи для успешного контрнаступления ВСУ.

РБК-Украина собрало все, что известно о "Рамштайне-13", а также чего ждать от встречи в Брюсселе.

Переговоры в штаб-квартире НАТО

13-е заседание в формате "Рамштайн" было анонсировано на 15 июня 2023. Участники оборонной коалиции на этот раз встретятся лично в Брюсселе – в штаб-квартире НАТО. В этот день на той же площадке состоится и саммит министров обороны стран Североатлантического альянса.

Встреча "Рамштайн-13" начнется в 11:00 по киевскому времени со вступительного слова министра обороны США.

Неизменно переговоры возглавит руководитель Пентагона Ллойд Остин. Также от Соединенных Штатов будет присутствовать генерал Марк Милли.

В 17:15 ожидается совместное выступление Ллойда Остина и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. После этого, в 18:00 стартует заседание комиссии Украина-НАТО.

Ключевые темы

В центре внимания мероприятий в Брюсселе будет вопрос противодейтсвия российской агрессии. Обсуждение начнется в рамках Контактной группы "Рамштайн" и продолжится на уровне министров обороны стран НАТО.

По сообщению представителя Пентагона, союзники сосредоточатся на том, как наиболее эффективно поддерживать Украину сейчас и в будущем. На повестке дня такие темы:

противовоздушная оборона, противотанковые системы и боеприпасы, артиллерия ближнего и дальнего действия – потребности ВСУ для наступательных операций;

– запасные части, инструкции по техническому обслуживанию и ремонту военной техники в полевых условиях;

оперативная совместимость вооружений, модернизация и возможности военно-промышленных комплексов стран-партнеров;

"будущие возможности" украинских сил – подготовка летчиков-истребителей.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос обучения украинских пилотов на западных истребителях будут рассматривать 15 июня после встречи "Рамштайн". Несколько стран-членов Альянса уже приняли решение о подготовке пилотов.

Фото: на "Рамштайне-13" обсудят обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 (Getty Images)

Самолеты, ПВО, артиллерия и ремонт техники: чего ждет Украина от встречи

Ключевым заданием для Украины на "Рамштайне" будет работа над "коалицией самолетов".

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что планируется предметное обсуждение вопросов подготовки пилотов и логистики с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к коалиции стран.

В украинскую делегацию вошли представители Воздушных Сил ВСУ, что может говорить о выходе переговоров по истребителям на финальный этап.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система", – пояснил министр.

Известно, что на "Рамштайне-13" будут присутствовать украинские офицеры, которые курируют обучение пилотов и логистическое направление.

Приоритетным для украинской стороны также остается усиление ПВО, артиллерия, амуниция, поставки боеприпасов.

На обсуждение вынесут вопрос создания хабов для ремонта и оснащения техники как в Украине, так и на территории союзных стран.

"Эта война – война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно", – отметил Резников.

Коалиция истребителей

Официальное решение по "коалиции истребителей" для Украины еще не было принято. Однако во время визита в Молдову 1 июня президент Владимир Зеленский поднял данный вопрос на встрече с европейскими лидерами. В частности, говорили о подготовке украинских пилотов на F-16 и самолетах других типов.

Глава государства назвал переговоры успешными и сообщил, что работа над созданием коалиции будет продолжена во время следующего "Рамштайна". Зеленский заявил, что партнеры готовы оказать "мощную поддержку" в количестве истребителей, но для этого нужно отстроить украинскую инфраструктуру.

Фото: Украина получила поддержку по "коалиции самолетов" во время переговоров в Молдове (president.gov.ua)

Отметим, ряд европейских стран и Канада заявили о желании подготовить украинских пилотов на F-16. Президент США Джо Байден также подтвердил намерение присоединиться к инициативе. Это ознаменовало начало международной коалиции, поскольку без согласования Вашингтона другие страны не могли бы одобрить передачу Украине американских истребителей.

Для получения самолетов пилоты ВСУ сначала должны пройти обучение. Его длительность составит около 4 месяцев. Обучать украинцев готовы Польша, Великобритания, Нидерланды, а в Дании заявили о возможном начале тренировок пилотов в августе 2023.

Помимо F-16 союзники могут передать нашим Воздушным силам истребители F-18. Данный тип самолетов Украина уже запросила у Австралии, которая переходит на более современные F-35.

Напомним, в Минобороны заявили, что для освобождения оккупированных РФ территорий Украины ВСУ необходимо 4 эскадрильи западных истребителей – это около 48 самолетов.

Новая военная помощь союзников

На фоне новостей о начале контрнаступательных действий ВСУ партнеры Украины активизируют военную помощь.

Так, накануне заседания "Рамштайн-13" стало известно о предоставлении очередного, уже 40-го по счету, пакета помощи от США на сумму 325 млн долларов для "укрепления украинских сил на поле боя".

В него войдут бронемашины Stryker и Bradley, боеприпасы для ЗРК NASAMS, ракеты для артиллерийских ракетных систем HIMARS и др.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Штаты поставят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams (эти танки должны прибыть осенью).

В Дании объявили о передаче Украине около 2 тысяч артиллерийских снарядов на 36 млн долларов, а в Бельгии – о поставках боеприпасов калибра 105 мм на 32,4 млн евро.

Германия планирует нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1 для нужд Украины. Об этом стало известно на после новостей о повреждении танка Leopard 2 на поле боя. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия не может заменить каждый потерянный танк, но с июля увеличит поставки отремонтированных Leopard 1 А5.

Великобритания анонсировала помощь в области ПВО на 115 млн долларов. Ее закупят через международный фонд. Пакет будет включать оружие, радары для систем противовоздушной обороны и значительное количество боеприпасов.

Канада предоставит вооружение на 327 млн долларов. Это дополнительные ракеты АІМ-7 Sparrow и 10 тысяч снарядов калибром 155 мм.

Нидерланды во время "Рамштайна" объявят о выделении 40 млн евро на закупку техники ПВО для Украины в рамках многостороннего партнерства. Также для нужд ВСУ поставят 4 радиолокационные системы VERA-EG на сумму 150 млн евро.