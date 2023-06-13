Залужный и Милли обсудили военную помощь и наступление Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, была обсуждена обстановка на фронте, и то, что на востоке и юге Украины продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера.

"В преддверии очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" обсудили приоритеты для украинской армии. Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы", - написал Залужный.

Кроме этого, военнослужащие договорились продолжать диалог, а Залужный поблагодарил Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины.

Заседание в формате "Рамштайн"

На заседаниях Контактной группы по обороне Украины министры обороны разных государств обсуждают оказание помощи нашей стране для борьбы против российской агрессии.

На "Рамштайне" решаются вопросы предоставления вооружения Украины по неотложным потребностям. В частности, ранее там принимались решения о формировании "танковой коалиции".

Отметим, что 13-е заседание "Рамштайна" состоится 15 июня.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что союзники готовы оказать Украине мощную поддержку в количестве истребителей F-16, однако для этого необходимо отстроить инфраструктуру.

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