Что получают союзники Украины за участие в Коалиции дронов: в Минобороны сделали заявление

Украина передает союзникам, которые участвуют в Коалиции дронов, результаты тестирования их беспилотников на поле боя.

Об этом заявила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Чиновница в ходе первого ежегодного форума "Военные инновации в современных войнах" рассказала, что Украина налаживает тесное сотрудничество между военными, разработчиками, предприятиями и исследователями, поскольку главная цель для нашей страны - получить преимущество в сфере технологий.

"В рамках Коалиции дронов мы имеем договоренности с партнерами о тестировании их изделий на поле боя и обратной связи. Участие в Коалиции - не только прямая помощь украинской армии, но и вклад в общее развитие оборонной индустрии в мире", - подчеркнула замминистра.

В свою очередь заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский, который также принял участие в форуме, отметил, что роботизированные системы и дроны внедряют на уровне отдельных батальонов. Это позволяет сохранять жизни солдат.