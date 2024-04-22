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Что получают союзники Украины за участие в Коалиции дронов: в Минобороны сделали заявление

Понедельник 22 апреля 2024 18:37
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Что получают союзники Украины за участие в Коалиции дронов: в Минобороны сделали заявление Фото: в Украине состоялся первый ежегодный форум "Военные инновации в современных войнах" (mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина передает союзникам, которые участвуют в Коалиции дронов, результаты тестирования их беспилотников на поле боя.

Об этом заявила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Чиновница в ходе первого ежегодного форума "Военные инновации в современных войнах" рассказала, что Украина налаживает тесное сотрудничество между военными, разработчиками, предприятиями и исследователями, поскольку главная цель для нашей страны - получить преимущество в сфере технологий.

"В рамках Коалиции дронов мы имеем договоренности с партнерами о тестировании их изделий на поле боя и обратной связи. Участие в Коалиции - не только прямая помощь украинской армии, но и вклад в общее развитие оборонной индустрии в мире", - подчеркнула замминистра.

В свою очередь заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский, который также принял участие в форуме, отметил, что роботизированные системы и дроны внедряют на уровне отдельных батальонов. Это позволяет сохранять жизни солдат.

Коалиция дронов

Напомним, еще в декабре прошлого года стало известно о создании Коалиции дронов, в рамках которой нашей стране будут предоставлять беспилотники для помощи в защите от российской агрессии. Возглавили коалицию Британия и Латвия.

В январе этого года министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал об участии в Коалиции дронов почти 20 стран.

При этом премьер-министр Латвии Эвика Силиня на прошлой неделе анонсировала первые поставки беспилотников в Украину в рамках Коалиции.

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