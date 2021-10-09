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До Дня захисників і захисниць України призначено 15 додаткових поїздів

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Україна, Субота 09 жовтня 2021 11:57
До Дня захисників і захисниць України призначено 15 додаткових поїздів Фото: УЗ призначила 15 додаткових поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" до Дня захисників і захисниць України призначила додаткові поїзди. З 12 по 18 жовтня будуть курсувати ще 15 поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

У західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів:

  • №217/218 Київ - Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова - 14 та 17 жовтня);
  • №239/207 Київ - Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 14 та 17 жовтня);
  • №202/201 Ковель - Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня);
  • №235/236 Київ - Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 15 та 17 жовтня);
  • №250/249 Чернівці - Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня);
  • №207/229 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода - 17 жовтня).

У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди:

  • №254/253 Київ - Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя - 17 жовтня);
  • №124/123 Київ - Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки - 14 та 17 жовтня).

У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди:

  • №298/297 Миколаїв - Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 жовтня);
  • №204/203 Одеса - Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва - 13 жовтня);
  • №298/297 Київ - Херсон (з Києва 18 жовтня);
  • №268/203 Одеса - Київ (з Одеси 17 жовтня).

Також три додаткові поїзди, які з’єднають міста-мільйонники:

  • №241/242 Харків - Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси - 14 та 17 жовтня);
  • №168/167 Львів - Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня);
  • №211/212 Харків - Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова - 14 та 17 жовтня);

Крім того, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса - Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці - Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми - Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).

Раніше повідомлялося, до яких країн можна потрапити з України поїздом і які міжнародні маршрути є на залізниці.

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Укрзалізниця
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