УЗ запускає додатковий поїзд до Дня незалежності

АТ "Укрзалізниця" до Дня незалежності запускає додатковий поїзд з Києва до Львова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу перевізника.

Зазначаэться, що додаткові рейси курсуватимуть для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня незалежності України.

"Так, 23 та 26 серпня додатковий поїзд Інтерсіті № 756 відправиться зі Львова о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень. А 24 та 27 серпня швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 вирушить з Києва о 00:15 та прибуде у Львів о 05:47. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 01:47-01:48", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у серпні запускає додатковий поїзд в Одесу з Дніпра, який курсуватиме протягом місяця. З Одеси поїзд вирушатиме з 9 до 31 серпня через день по непарних числах о 21:35, прибуватиме до Дніпра о 6:50. З Дніпра поїзд вирушатиме з 10 серпня до 1 вересня через день по парних числах о 22:30, прибуватиме до Одеси о 8:00. Він стане у пригоді пасажирам, які повертатимуться з відпочинку або ще планують вирушити туди у відпустку.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" збільшила термін попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати відправлення. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року.