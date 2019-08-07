УЗ запускає додатковий поїзд до Одеси

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З 9 до 31 серпня курсуватиме додатковий поїзд сполученням Одеса - Дніпро

АТ "Укрзалізниця" у серпні запускає додатковий поїзд в Одесу з Дніпра, який курсуватиме протягом місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу перевізника.

Зазначається, що з Одеси поїзд вирушатиме з 9 до 31 серпня через день по непарних числах о 21:35, прибуватиме до Дніпра о 6:50. З Дніпра поїзд вирушатиме з 10 серпня до 1 вересня через день по парних числах о 22:30, прибуватиме до Одеси о 8:00.

"Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 242/241 Одеса - Дніпро. Він стане в пригоді пасажирам, які повертатимуться з відпочинку на морському узбережжі або ще планують вирушити туди у відпустку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня в Києві скасували рейси міської електрички через технічні неполадки. Дев'ять рейсів скасували 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" збільшила термін попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати відправлення. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року.

Також, приміський рух на дільниці Маріуполь - Південнодонбаська, який було зупинено п'ять років тому, відновили.