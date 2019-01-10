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Князєв розповів про хід розслідування вбивства Шеремета

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 14:42
Князєв розповів про хід розслідування вбивства Шеремета
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

На даний момент поліція зібрала і зафіксувала докази, які можуть нести будь-яке матеріальне наповнення

Голова Національної поліції України Сергій Князєв розповів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Князєва виданню "Українські новини".

За словами Князєва, на даний момент слідчо-оперативна група максимально зібрала і зафіксувала ті докази, які можуть нести будь-яке матеріальне наповнення: аудіо, відео, радіорозвідка, докази, зібрані з місця правопорушення, шляхи підходу-відходу злочинців, дані про останні дні і тижні життя Шеремета.

Разом з тим, Князєв зазначив, що вбивство Шеремета - "висококваліфіковане правопорушення" і злочинці залишили після себе "настільки мізерну кількість матеріальних доказів, що навіть якщо б з першої секунди злочину було встановлено ім'я особи, яка його вчинила, я не впевнений, що йому б оголосили підозру по сьогоднішній день".

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві Шеремета серйозно звузилося.

Як відомо, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля по дорозі на радіоефір.

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Новини України Сергій КнязєвПавло ШереметВбивство
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