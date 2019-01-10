Князев рассказал о ходе расследования убийства Шеремета

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

На данный момент полиция собрала и зафиксировала доказательства, которые могут нести любое материальное наполнение

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Князева изданию "Українські новини".

По словам Князева, на данный момент следственно-оперативная группа максимально собрала и зафиксировала те доказательства, которые могут нести любое материальное наполнение: аудио, видео, радиоразведка, доказательства, собранные с места правонарушения, пути подхода-отхода преступников, данные о последних днях и неделях жизни Шеремета.

Вместе с тем, Князев отметил, что убийство Шеремета - "высококвалифицированное правонарушение" и преступники оставили после себя "столь мизерное количество материальных доказательств, что даже если бы с первой секунды преступления было установлено имя лица, его совершившего, я не уверен, что ему бы объявили подозрение по сегодняшний день".

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета серьезно сузился.

Как известно, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля по дороге на радиоэфир.