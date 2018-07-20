Слідство встановило людину, причетну до вбивства Шеремета

Новини Надзвичайні події 20.07.2018 - 12:07
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

У Нацполіції додали, що особа людини ще не встановлена

Слідство встановило людину, причетну до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це на брифінгу в Одесі заявив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Проведена робота за визначеними напрямками. Сьогодні можу сказати, що встановлено особу, тобто не встановлена особистість, а людина, яку можна ідентифікувати", - сказав він.

За словами Аброськіна, встановити особу злочинця дозволить аналіз відеоматеріалу. Аброськін також додав, що мова йде про людину, яка була до вбивства і яка була на відео при безпосередньому замінування автомобіля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі по справі про вбивство Шеремета провели вже більше 20 експертиз.

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Теги:  полиция,  Павло Шеремет,  Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС