Слідство встановило людину, причетну до вбивства Шеремета

У Нацполіції додали, що особа людини ще не встановлена

Слідство встановило людину, причетну до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це на брифінгу в Одесі заявив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Проведена робота за визначеними напрямками. Сьогодні можу сказати, що встановлено особу, тобто не встановлена особистість, а людина, яку можна ідентифікувати", - сказав він.

За словами Аброськіна, встановити особу злочинця дозволить аналіз відеоматеріалу. Аброськін також додав, що мова йде про людину, яка була до вбивства і яка була на відео при безпосередньому замінування автомобіля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі по справі про вбивство Шеремета провели вже більше 20 експертиз.