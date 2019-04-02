Князєв доручив підготувати поліцію до другого туру виборів

До другого туру виборів 2019 поліція має приготувати розрахунки сил і засобів для охорони громадського порядку. Про це заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба поліції.

За його словами, поліція на вихідних пройшла черговий тест на зрілість.

"Одночасно зауважу, що менш ніж за три тижні відбудеться другий тур. Ставлю завдання керівникам територіальних підрозділів забезпечити проведення якісних розрахунків щоб уникнути всіх нюансів і недоробок першого туру", - підкреслив Князєв.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що після першого туру виборів 2019 немає передумов для масових заворушень.

"Аналізуючи всю широку інформацію по країні, яку ми маємо, я не бачу, щоб хтось готувався або мав ресурс для дестабілізації ситуації", - зазначив він.

У той же час міністр спрогнозував "жорсткий" другий тур. На його думку, другий тур буде більш жорстким через поляризацію кандидатів, зокрема, через репліки, якими обмінялися в адресу один одного Петро Порошенко та Володимир Зеленський.