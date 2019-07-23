Князєв назвав основні версії вбивства Шеремета

Голова Національної поліції України Сергій Князєв назвав основні версії вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами глави Нацполіції, Павла Шеремета могли вбити через його професійну діяльність на території України, так і за кордоном.

"Наслідком висунуто наступну версію злочину. Професійна діяльність громадянина Шеремета на території України і за кордоном. Зокрема, в Білорусії і Росії. Дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні, побутові та міжособистісний конфліктні ситуації", - заявив Князєв.

Також він заявив, що перевіряється причетність до вбивства журналіста екстремістських груп.

"Помилка в об'єкті злочину, враховуючи те, що автомобіль належав і використовувався співмешканкою загиблого. Тобто власником був не загиблий Шеремет. Окремо перевіряється причетність до вбивства екстремістськи налаштованих груп, осіб, які намагаються досягти своїх цілей: зміна влади, повалення конституційного ладу в злочинний шлях і т. д", - заявив він.

Також, за словами голови Національної поліції, є версії, які він озвучив в закритій частині доповіді. Також Князєв додав, що правоохоронці отримали від дев'яти країн матеріали щодо зв'язків і фінансових активів Павла Шеремета.

"У правоохоронні органи нами було надіслано клопотання про надання міжнародно-правової допомоги. Тривають процесуальні дії по встановленню мети в'їзду, супроводу і зустрічей, фінансових активів громадянина Шеремета за межами України. В даний час від компетентних органів 9 країн отримані матеріали наших клопотань", - заявив Князєв.

За його словами, матеріали направили правоохоронці Бельгії, Швеції, Нідерландів, Білорусії, Молдови, Латвії, Литви, Киргизія і Туреччини. За цими джерелами, Павло Шеремет планував заснувати у Вільнюсі благодійний фонд "Солідарні медіа".

"Допитано жителів Вільнюса, які показали, що громадянин Шеремет мав намір зареєструвати фонд сприяння дотриманню прав людини в Україні та ЗМІ. Фінансові документи він мав намір підписати 21 липня 2016, але за день до цього загинув. Таких прикладів багато, але я не маю можливості їх розголосити", - додав він.

Зазначимо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля по дорозі на радіоефір.

Нагадаємо, раніше Князєв заявив, що передчасно називати причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета. За його словами, злочин після трьох років розслідування залишається нерозкритим.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський запросив керівників силових відомств на засідання з приводу результатів розслідування вбивства Шеремета.