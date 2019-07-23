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Князев назвал основные версии убийства Шеремета


Павла Шеремета могли убить из-за его профессиональной деятельности

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назвал основные версии убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Нацполиции, Павла Шеремета могли убить из-за его профессиональной деятельности на территории Украины, так и за рубежом. 

"Следствием выдвинуто следующую версию преступления. Профессиональная деятельность гражданина Шеремета на территории Украины и за рубежом. В частности, в Белоруссии и России. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностный конфликтные ситуации", - заявил Князев. 

Также он заявил, что проверяется причастность к убийству журналиста экстремистских групп.

"Ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль принадлежал и использовался сожительницей погибшего. То есть владельцем был не погибший Шеремет. Отдельно проверяется причастность к убийству экстремистски настроенных групп, лиц, которые пытаются достичь своих целей: смена власти, свержение конституционного строя в преступный путь и т.д", - заявил он. 

Также, по словам главы Национальной полиции, есть версии, которые он озвучил в закрытой части доклада. Также Князев добавил, что правоохранители получили от девяти стран материалы относительно связей и финансовых активов Павла Шеремета. 

"В правоохранительные органы нами было отправлено ходатайство о предоставлении международно-правовой помощи. Продолжаются процессуальные действия по установлению цели въезда, сопровождения и встреч, финансовых активов гражданина Шеремета за пределами Украины. В настоящее время от компетентных органов 9 стран получены материалы наших ходатайств", - заявил Князев.

По его словам, материалы направили правоохранители Бельгии, Швеции, Нидерландов, Белоруссии, Молдовы, Латвии, Литвы, Киргизия и Турции. По этим источникам, Павел Шеремет планировал основать в Вильнюсе благотворительный фонд "Солидарные медиа". 

"Допрошено жителей Вильнюса, которые показали, что гражданин Шеремет намеревался зарегистрировать фонд содействия соблюдению прав человека в Украине и СМИ. Финансовые документы он намеревался подписать 21 июля 2016, но за день до этого погиб. Таких примеров много, но я не имею возможности их разгласить", - добавил он.

Отметим, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по дороге на радиоэфир.

Напомним, ранее Князев заявил, что преждевременно называть причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. По его словам, преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский пригласил руководителей силовых ведомств на заседание по поводу результатов расследования убийства Шеремета.

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