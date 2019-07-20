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Вбивство Шеремета: в ОБСЄ закликали завершити розслідування

Новини » Політика    20.07.2019 - 15:31
Вбивство Шеремета: в ОБСЄ закликали завершити розслідування
Фото: акція пам'яті Павла Шеремета (РБК-Україна)

Сьогодні, 20 липня, треті роковини з дня вбивства Шеремета

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав українську владу якнайшвидше завершити розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації.

За словами Дезіра, не розкриття справи про вбивство Шеремета впливає на свободу слова та безпеку журналістів в Україні, а також породжує нові подібні злочини.

"Через три роки вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритим і продовжує впливати на свободу слова, свободу ЗМІ та безпеку журналістів. Українська влада зобов'язана забезпечити, щоб його вбивство, а також всі інші напади і вбивства журналістів переслідувалися за законом, а виконавці та замовники цих злочинів постали перед судом", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в треті роковини вбивства Шеремета, повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор закликав українську владу встановити та покарати винних у злочині. Крім того, друзі та колеги журналіста заявили, що очільники силових органів повинні піти у відставку через безрезультатність слідства.

Крім того, президент України Володимир Зеленський запросив очільників силових відомств на засідання щодо результатів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Глава держави зазначив, що засідання відбудеться у вівторок, 23 липня.

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Новини України Павло ШереметОБСЄ
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