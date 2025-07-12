Книги, которые попадают в самое сердце: что читают подростки от 14 лет

В 14+ лет подросткам важно находить поддержку - в окружении, соцсетях и, конечно же, книгах. В этом возрасте литература может открывать новые чувства и даже сверхспособности, рассказывать щемящие истории и предостерегать от собственных ошибок.

Подборка книг для детей от 14 лет и старше

"Пособие по убийству для хорошей девочки", Холли Джексон

Школьное исследование, которое Пиппа Фиц-Амоби выбрала для проекта, на первый взгляд, казалось обычным. Но шаг за шагом оно приближается к возобновлению старого дела о пропавшей ученице - звезде школы, тело которой так и не нашли.

Официально она мертва, а виновным считают ее парня, которого нашли повешенным с запиской. Все давно приняли версию полиции. Все, кроме Пип. Она не останавливается, даже когда расследование становится опасным.

"Руководство по убийству для хорошей девочки" (фото: ARTBOOKS)

"Семптем", Анна Софина

Семптем - футуристический город с жесткой иерархией, где каждый из семи уровней определяет качество жизни его жителей. Подняться наверх почти невозможно, но подростку Ирисе это удается: она становится сиделкой ребенка в семье со второго уровня.

Но ее новая жизнь быстро превращается в борьбу: город охватывает смертельная болезнь, а внешние силы готовят нападение. Ирися должна защитить младенца, найти союзников и сделать сложный выбор: кого спасать, кому доверять и как оставаться собой в мире, где границы между добром и злом весьма размыты.

"Семптем" (фото: ARTBOOKS)

"Мемуары леса", Микаэль Брюн-Арно

Посреди леса, в дупле старого дуба, спрятался магазин книг Арчибальда Лиса. Здесь каждый житель леса может оставить собственную рукописную книгу с надеждой, что кто-то однажды ее прочитает.

Крот, по имени Фердинанд замечает, что память постепенно его предает. Он пытается удержать обломки прошлого - лица, моменты, чувства. Когда-то он оставил в книжном магазине мемуары, которые теперь могли бы помочь все вспомнить. Но книга исчезла: ее купили.

Вместе с Арчибальдом Лисом Фердинанд отправляется на поиски своего единственного экземпляра. Их путешествие - это путь в глубины памяти, сквозь тени леса и собственных переживаний, туда, где стираются границы между воспоминаниями, воображением и действительностью.

"Мемуары леса" (фото: ARTBOOKS)

"Аристотель и Данте раскрывают тайны вселенной", Бенджамин Алире Саенс

Данте умеет плавать, Ари - нет. Данте открытый, эмоциональный, не боится говорить, что думает. Ари молчаливый, настороженный, с запутанными мыслями о себе и о старшем брате, который в тюрьме. Они очень разные, и именно поэтому между ними что-то зарождается.

Их знакомство случайно, но не случайным становится все, что происходит дальше: совместные разговоры, книги, шутки, поиски своих предпочтений и открытие новых эмоций. Вместе они пробуют понять, как устроена эта сложная и огромная вселенная и где их место в ней.

"Аристотель и Данте раскрывают тайны вселенной" (фото: ARTBOOKS)

"Зловещий", В.Э. Шваб

Во время учебы в колледже Виктор и Эли погружаются в исследование феномена ЭО - людей с необычайными способностями. Они приходят к выводу, что получить такие силы возможно, и решают проверить это на себе. Но эксперименты выходят из-под контроля и последствия оказываются значительно хуже, чем можно было представить.

Проходит десять лет. Эли все еще не оставил своей одержимости ЭО, но теперь стремится уничтожить каждого, кто имеет сверхспособности. Тем временем Виктор вырывается из тюрьмы.

Бывшие друзья становятся ожесточенными противниками. Ими руководит жажда мести, их оружие - сверхчеловеческая сила. Но действительно ли кто-то из них на стороне добра? И кто победит в этой битве?

"Зловещий" (фото: ARTBOOKS)

"Инструкция к запасному сердцу", Тамсин Мюррей

Джонни только что получил шанс на вторую жизнь. Нив пытается собрать себя по кусочкам после потери. Они оба растерянные, израненные, каждый со своей болью и тишиной внутри.

Имеют ли право на чувства те, кто еще вчера был на грани? Возможен ли свет там, где, кажется, что все давно разрушено? Книга о том, что несмотря на сложные испытания, в наших жизнях всегда есть место для любви, понимания и доверия.

"Инструкция к запасному сердцу" (фото: ARTBOOKS)

"Идеальный шторм", Дирк Райнгардт

Вдруг мир на мгновение застынет. На разных континентах произойдет нечто странное - не похожее между собой, но связанное крепче, чем кажется на первый взгляд.

LFF - это шестеро подростков из разных стран, объединенные не только любовью к онлайн-игре, но и жаждой справедливости. Когда один из них делится шокирующими фактами о деятельности крупных корпораций, друзья решают действовать.

Они - юные хакеры, и у них есть цель: раскрыть правду, сломать молчание, разоблачить преступления. Но за правду приходится платить. И на хвосте уже кто-то есть - агент американской спецслужбы.

"Идеальный шторм" (фото: ARTBOOKS)

"Перси Джексон и олимпийцы. Похититель молний", Рик Риордан

Еще вчера Перси Джексон был обычным двенадцатилетним школьником и понятия не имел, что греческие боги существуют на самом деле, а он сам - сын могущественного Посейдона. Но все меняется, когда на него нападает фурия, друг оказывается сатиром, а мир мифов становится более чем реальным.

Теперь Перси обвинен в похищении молнии Зевса - самого могущественного оружия на Олимпе. Чтобы избежать войны между богами, он должен найти настоящего преступника всего за десять дней. Вместе с друзьями Перси отправляется в опасное путешествие в подземное царство, где каждый шаг может стать последним, а правда окажется совсем не той, на которую он надеялся.

"Перси Джексон и олимпийцы. Похититель молний" (фото: ARTBOOKS)

"Какой я была", Эмбер Смит

Иден мечтает вернуть тот день назад. Исправить все. Промолчать, когда смешно. Заметить взгляды. Запереть дверь. Но прошлого не изменить.

Теперь она молчит о том, что произошло, и о себе настоящей. Притворяется, что ей ничего не болит. Но когда жизнь начинает трещать по швам, Иден понимает: хватит притворяться. Пришло время говорить. Быть собой. И спасать себя - по-настоящему.

"Какой я была" (фото: ARTBOOKS)