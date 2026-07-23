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Книги, игрушки и не только: Латвия перекрыла импорт ряда товаров из РФ и Беларуси

19:13 23.07.2026 Чт
2 мин
Российская печатная продукция активно используется в пропагандистских целях
aimg Валерий Ульяненко
Фото: латвийский Сейм (Getty Images)

Латвийский Сейм принял законопроект о запрете импорта ряда товаров из России и Беларуси. Под ограничения попали книги, игрушки, видеоигры и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сейм Латвии на внеочередном заседании 23 июля принял поправки в Закон "О поддержке гражданского населения Украины". Документ предоставляет правительству страны полномочия самостоятельно формировать список запрещенной для ввоза продукции.

В частности, под запрет импорта попали:

  • книги и периодические издания (прежде всего на русском языке);
  • видеоигры;
  • игрушки и спортивные товары;
  • одежда и обувь.

Запрет касается поставок как непосредственно с территории РФ и Беларуси, так и через третьи страны. В то же время, транзит этих товаров через Латвию в другие государства Евросоюза разрешен.

За соответствующие поправки проголосовали 66 депутатов Сейма, восемь выступили против и еще восемь не участвовали в голосовании.

Борьба с пропагандой и экономическими связями

Законопроект разработало Министерство иностранных дел Латвии для дальнейшего разрыва экономических связей с Россией и Беларусью. Эти меры дополнят уже существующие санкции ЕС.

Глава МИД страны Байба Браже подчеркнула, что правительство утвердит конкретный список товаров сразу после вступления закона в силу. Она также подчеркнула, что Россия активно использует печатную продукцию в пропагандистских целях, чем Латвия и ЕС должны противодействовать.

В законопроект был добавлен проект Правил Кабинета министров, которые правительство должно принять после утверждения поправок Сеймом.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает возможности эскалации со стороны России в отношении стран НАТО. По его словам, в случае какой-либо угрозы со стороны РФ Альянс должен дать решительный и адекватный ответ.

Также отметим, что с 1 июля Россия временно приостановила пропуск людей, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

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