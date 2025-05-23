Книгу советского диссидента Щаранского "Не испугаюсь зла" впервые издали на украинском

Издательство "Фронезис" издало первый за 40 лет украинский перевод книги советского диссидента и политического заключенного Натана Щаранского "Не испугаюсь зла" . Презентация состоялась одновременно в Киеве (в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" ) и Иерусалиме.

Как известно, Щаранский был осужден за "измену родине" и "антисоветскую агитацию и пропаганду" в 1977 году. На самом деле он боролся за права человека и за права евреев выехать из Советского Союза в Израиль. Его "антисоветская деятельность" заключалась в организации демонстраций и голодовок в знак протеста, а также в общении с зарубежными журналистами.

Щаранский провел в тюрьмах девять лет, в том числе 400 дней - в карцерах. Он был освобожден только после личного вмешательства президента США Рональда Рейгана.

Книгу о пребывании в тюрьме и своей борьбе за права человека Щаранский написал после освобождения, а впервые она была опубликована в 1988 году на английском языке. Она содержит детальные описания допросов, психологического давления, тюремного быта и поведения тюремных надзирателей и сотрудников КГБ.

Борис Ложкин, президент Еврейской конфедерации Украины, представляя книгу в Иерусалиме, сказал, что сам Щаранский задумывал ее как пособие для тех, кто противостоит режиму.

"Сорок лет назад, когда было написано "Не испугаюсь зла", это был режим советский. Сейчас, когда книга наконец издана на украинском языке, продолжается борьба уже с режимом имперским. И эта книга вновь приобрела свое первоначальное значение - помогать в борьбе. Как по мне, едва ли не самый главный из советов, который дает уважаемый автор: не ставить целью выжить любой ценой - это неизбежно приводит к полной зависимости от карательной системы. Если же целью является остаться свободным, то человек будет свободным даже в заключении", - сказал Ложкин.

Щаранский отметил, что его книгу переводили на несколько языков, но перевод на украинский очень символичен, а также символичен тот факт, что презентация книги происходит в Бабьем Яру.

"Бабий Яр - это символ Холокоста, людей, расстрелянных от пуль нацистского режима. Но одновременно Бабий Яр - это символ усилий советского авторитарного режима стереть память о Холокосте. И только независимая, демократическая Украина настаивала на возвращении истории Бабьего Яра. Сегодня современные лидеры тоталитарной России пытаются стереть память и идентичность всего народа. И поэтому Украина должна бороться против России", - сказал Щаранский.

По словам директора НИМЗ "Бабий Яр" Розы Тапановой, для команды заповедника презентация этой книги является продолжением работы по возвращению памяти в публичное пространство.

"Сегодня это чрезвычайно актуальная книга и опыт. Что меня поразило? Наверное - масштаб. Масштаб духа человека. Опыт Натана, опыт Мустафы Джемилева, опыт Максима Буткевича демонстрирует: если ты имеешь стержень, если веришь в победу правды - тебя не сломает ни одна тюрьма. Но меня поразило еще кое-что. История Натана Щаранского - это история не одного человека, это история двух. Его жена Авиталь годами боролась за его освобождение. Она стала голосом свободы для мира. И наконец, благодаря ей Щаранский вышел на свободу. Это доказательство, что нам очень важна поддержка друг друга", - сказала Тапанова.

Участие в презентации в Киеве принял также первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. По его убеждению, выход книги "Не испугаюсь зла" именно сейчас - чрезвычайно своевременен.

"Ценность этой книги, заключается в том, что она показывает: для того, чтобы преодолеть зло, недостаточно эмоций. Ты не можешь быть сильным, если проявляешь только эмоции. Борьба со злом - это высокотехнологичное дело, которое требует глубинных знаний. Для того, чтобы быть успешным, нужно знать материальную часть. Материальной частью являются вот такие истории, в том числе о Советском союзе и о борьбе советских евреев со злом", - сказал Кислица.

Директор издательства "Фронезис" и военнослужащий Олег Проценко сообщил, что "изданием этой книги была исправлена непреднамеренная несправедливость, когда книга нашего земляка издана, как говорил сам Щаранский, на языке его детства через десяток лет после того, как она появилась и через десяток переводов на другие языки мира".

"Не испугаюсь зла" на украинском языке увидела свет при содействии Тамары и Олега Гороховских. Книга вышла в серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины.

В Иерусалиме на презентации присутствовали меценат издания Олег Гороховский, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, депутаты Кнессета, представители ведущих израильских медиа и украинской диаспоры.

Информационные партнеры презентации: Мы Украина, Oboz.ua, РБК-Украина, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.