Ізраїльський суд дозволив Нетаньяху формувати уряд

Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Суд відхилив петицію проти коаліційної угоди Нетаньяху і Ганца

Вищий суд справедливості Ізраїлю (БАГАЦ) дозволив чинному прем'єру Біньяміну Нетаньяху формувати уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що БАГАЦ одноголосно відхилив петицію проти призначення Нетаньяху прем'єр-міністром і проти коаліційної угоди між "Лікудом" і блоком "Кахоль Лаван" Бені Ганца.

"Ми не знайшли юридичних підстав для втручання у питання щодо доручення формування уряду Біньяміну Нетаньяху. Тому ми одностайно відкинули петицію", - говориться в рішенні суду.

У тексті також йдеться, що незважаючи на судовий процес за звинуваченням Нетаньяху в корупції, у нього є презумпція невинуватості.

Нагадаємо, за підсумками третіх за рік парламентських виборів в Ізраїлі політична криза в країні не вирішилася, а блок Нетаньяху не зміг самостійно отримати більшість у Кнесеті. До 13 квітня сформувати уряд повинен був лідер "Кахоль Лавана" Бені Ганц, проте йому це не вдалося.

У підсумку Нетаньяху і Ганц підписали угоду про створення урядової коаліції.