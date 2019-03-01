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У КНДР заявили, що США втратили шанс укласти угоду


На думку МЗС Північної Кореї, така можливість навряд чи випаде знову

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявил, что США упустили возможность заключить ядерную сделку с КНДР на встрече. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По мнению МИД Северной Кореи, такая возможность вряд ли представится еще раз.

"Вашингтон упустил возможность, которая может больше не появиться", - заявил Чхве Сон Хуэй.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном проходила 27-28 февраля 2019 года в Ханое.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров во Вьетнаме не достигли соглашения о денуклеаризации, как это планировалось ранее.

РБК-Украина писало, что первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

 По итогам первой встречи лидеров США и КНДР было подписано соглашение, которое, в частности, регламентирует развитие отношений между странами на основе желания народов двух стран мира и процветания.

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