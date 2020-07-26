У КНДР заявили про перший випадок підозри на коронавірус в країні

Північна Корея повідомила про перший випадок підозри на COVID-19. Зараження коронавірусом підозрюють у людини, яка повернулася в країну 19 липня.

Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство KCNA.

Відзначається, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин скликав у суботу екстрене засідання політбюро правлячої Робочої партії країни, щоб обговорити "надзвичайну подію, що сталася у місті Кесон".

Раніше Кім Чен Ин стверджував, що на території КНДР не виявлено жодного випадку зараження COVID-19 з початку пандемії, так як Північна Корея заблокувала проникнення вірусу.

Також повідомлялося, що Північна Корея таємно зверталася до міжнародного співтовариства з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавіруса.

Китай заявив про готовність допомогти Північній Кореї в боротьбі з COVID-19 після листа лідера КНДР Кім Чен Ина главі КНР Сі Цзіньпіню.