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Трамп заступився за Байдена через нападки з боку КНДР

Новини » Політика     18.11.2019 - 02:13
Трамп заступився за Байдена через нападки з боку КНДР
Ілюстративне фото: Трамп і байден (yahoo.com)

Північна Корея заявила, що Байден образив лідера КНДР

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заступився за колишнього віце-президента США, свого опонента на майбутніх президентсвких виборах, Джозефа Байдена після нападок на нього з боку Північної Кореї. Про це трамп написав Twitter.

Йдеться про публікацію статті про Байдена в Центральному телеграфному агентстві Кореї (ЦТАК), яка з'явилася у п'ятницю, 15 листопада. У матеріалі засудили критику Байдена на адресу лідера КНДР Кім Чен Ина і назвали колишнього американського віце-президента "скаженою собакою".

"Байден продовжує вести себе нерозважливо і ніяк не може взятися за розум, хоча його засудили і відвернулися всі люди, він є ні чим іншим, як скаженою собакою, яка прагне тільки вчепитися кому-небудь в горло", - написало ЦТАК.

Також у статті йдеться, що "людина, що наважилася обмовляти гідність верховного керівника народної республіки, ніколи не зможе уникнути нещадного покарання КНДР, ким би він не був і де б не знаходився". Однак про яку образу йдеться - в матеріалі не говориться.

"Пане голово (Держради КНДР, - ред.), Джо Байден, може бути, сонний і дуже повільний, але він не "скажена собака". Насправді він дещо краще, проте я єдиний, хто може привести вас туди, де ви повинні бути", - написав Трамп.

Таким чином американський лідер натякнув на продовження переговорів про ядерне роззброєння Корейського півострова.

"Ви повинні діяти швидко, щоб дійти угоди. Побачимось!" - резюмував Трамп.

Американські ЗМІ припускають, що однією з версій фінального речення - "Побачимось!" - Трамп міг натякнути на новий саміт з Кім Чен Ином.

Також ЗМІ відзначили, що Байден дійсно неодноразово критикував владу КНДР і політику президента Трампа щодо Північної Кореї.

Трамп заступився за Байдена через нападки з боку КНДР

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у вересні цього року Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. Запрошення прийшло Трампу в листі, переданому йому в серпні цього року. Тоді американський президент повідомив журналістам лише те, що отримав "дуже гарне послання" від лідера КНДР.

Раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця 2019 року. За даними корейських ЗМІ, зустріч може відбутися в грудні. Пізніше з'явилася інформація, що КНДР відмовилася проводити саміт.

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Новини України КНДРДжозеф БайденДональд Трамп
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