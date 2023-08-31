КНДР заявила, что имитировала ядерный удар по Южной Корее (фото запуска ракет)

В армии КНДР также добавили, что целью учений является "дать врагам четкий сигнал".

Отметим, что данные запуски ракет произошли за день до завершения совместных военных учений Южной Кореи и США.

Согласно сообщению Корейского центрального информационного агентства Северной Кореи (KCNA), лидер КНДР Ким Чен Ын ранее во вторник наблюдал за учениями по подготовке своего высшего командования "к тотальной войне" с Южной Кореей.

Также северокорейские военные заявили, что учения имитировали отражение внезапного вторжения, а затем начало контратаки с целью занять "всю территорию южной половины".

КНДР запустила ракеты для имитации ядерных ударов по Южной Корее (фото: reuters.com)

КНДР наращивает ракетное вооружение и проводит запуски

Напомним, что 30 августа стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. А перед этим северокорейская ракета после запуска 23 августа прошла воздушное пространство Японии и продолжила движение в сторону Тихого океана.

Отметим, что Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства", и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Между тем, Северная Корея дважды пыталась вывести на орбиту "военный спутник-шпион" Malligyong-1. Это происходило 31 мая и 23 августа, и оба раза - неудачно. В настоящее время Южная Корея и США ищут обломки ракеты на дне моря.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что армия его страны должна предоставить приоритет развитию возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.