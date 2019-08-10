КНДР запустила дві ракети в Японське море

Північна Корея (КНДР) запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що запуск відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "дуже гарне лист" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

За даними пывнычнокорейського агентства Yonhap, запуск був проведений з міста Хамхин, розташованого на північному сході КНДР. Інших подробиць не повідомляють.

Президент Дональд Трамп 9 серпня заявив, що недавно отримав "дуже гарний лист" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина, і додав, що може зустрітися з ним ще раз. Лист Трамп назвав дуже позитивним.

Нагадаємо, Північна Корея (КНДР) провела запуск двох невпізнаних снарядів у вівторок, 6 серпня.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав останній запуск нових ракет КНДР попередженням США і Південної Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

Раніше Північна Корея заявила, що 2 серпня зазнала реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для великокаліберних керованих ракет, в той час як південнокорейські військові повідомляли, що в цей день були запущені реактивні снаряди невстановленого типу, які подолали близько 220 кілометрів у бік Японського моря, досягнувши максимальної висоти у 25 кілометрів.