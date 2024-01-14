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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Она рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Сейчас военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты.

В то же время это первая "баллистическая" провокация со стороны КНДР в этом году. Последний раз Северная Корея проводила испытания 17 и 18 декабря 2023 года. 

Как отмечает NHK WORLD-JAPAN, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. 

Стоит пояснить, что исключительная экономическая зона, это прилегающие к территориальным водам прибрежной страны территории моря и континентального шельфа. Максимальная ширина зоны составляет до 200 морских миль (370 км), в пределах которых страна имеет право на разведку, добычу и управление природными ресурсами.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо, что заставило эвакуироваться жителей островов. Еще 60 снарядов она выпустила и на следующий день.

Между тем США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.

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ЯпонияКНДР