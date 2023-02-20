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Северная Корея обнародовала видео запуска своей баллистической ракеты

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Понедельник 20 февраля 2023 00:46
Северная Корея обнародовала видео запуска своей баллистической ракеты Иллюстративное фото: Северная Корея обнародовала видео запуска своей баллистической ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея в субботу, 18 февраля, провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News в Twitter.

Как отмечает издание, видео было обнародовано государственным телеканалом Северной Кореи в воскресенье, 19 февраля.

В то же время сестра северокорейского диктатора Ким Е Чжон на фоне запуска ракеты заявила предупредила Сеул и Вашингтон о "подавляющем ответе" на предполагаемую "враждебность".

Ее заявление и запуск ракеты произошли после того, как США и Южная Корея запланировали в ближайшие недели провести военные учения в регионе.

Напомним, ранее стало известно, что КНДР совершила запуск баллистической ракеты, дальность полета которой составляет 14 тысяч километров, в направлении западного побережья Японии.

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