Северная Корея обнародовала видео запуска своей баллистической ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News в Twitter.

Как отмечает издание, видео было обнародовано государственным телеканалом Северной Кореи в воскресенье, 19 февраля.

NEW: North Korean state TV aired footage Sunday of a Hwasong-15 ICBM launch conducted the previous day.



Read more about the ICBM unit "readiness" test here:https://t.co/iGAyIW3b9d pic.twitter.com/uk5uL6XNX2 — NK NEWS (@nknewsorg) February 19, 2023

В то же время сестра северокорейского диктатора Ким Е Чжон на фоне запуска ракеты заявила предупредила Сеул и Вашингтон о "подавляющем ответе" на предполагаемую "враждебность".

Ее заявление и запуск ракеты произошли после того, как США и Южная Корея запланировали в ближайшие недели провести военные учения в регионе.