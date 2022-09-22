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КНДР готовится спустить на воду новую ракетную субмарину, - аналитики

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 06:45
КНДР готовится спустить на воду новую ракетную субмарину, - аналитики Фото: КНДР готовится спустить на воду новую ракетную субмарину (wikimedia.org)
Автор: Олег Васкив

Северная Корея проводит подготовку к тому, чтобы в ближайшее время спустить на воду новую подводную ракетную лодку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки верфи Sinpo South Shipyard от 18 сентября, обнародованные в исследовании 38 north.

Аналитики отмечают, что на фото видно 6 барж и судов, собравшихся у причала строительного цеха.

КНДР готовится спустить на воду новую ракетную субмарину, - аналитики

Впервые признаки того, что КНДР строит по крайней мере одну новую подлодку заметили в 2016 году, а уже в 2019 появилось видео, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривал субмарину лично.

Интересно, что о подлодке к тому моменту не было ничего известно. Однако позже появились данные, что она была построена под "особым вниманием" диктатора. Судно должно было "работать" в водах у восточного побережья.

Никто раньше не описывал систему вооружения этой подводной субмарины и не рассказывал, где и когда проходила ее проверка. Однако аналитики предположили, что очевидные размеры нового судна указывают на его способность нести ракеты.

Стоит отметить, что КНДР имеет большой подводный флот, но известна лишь одна экспериментальная подлодка, способная нести баллистическую ракету.

Напомним, в мае Северная Корея осуществила пуск трех баллистических ракет.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности.

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