КНДР отрицает поставки оружия в Россию

КНДР отрицает информацию о поставках вооружения в Россию. Там уверяют, что никогда не передавали и не планируют передать оружие РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Йонхап".
"Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать", - сказал заместитель генерального директора Главного бюро оборудования Министерства обороны КНДР.
Чиновник раскритиковал информацию США о поставках оружия России и обвинил Вашингтон в "распространение слухов против КНДР".
При этом в Пхеньяне считают, что они как суверенное государство имеют право на разработку, производство, экспорт и импорт оружия.
Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times. Журналисты издания отмечали, что "Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее".
Также в Белом доме сообщили, что закупка оружия Россией у Северной Кореи может включать миллионы единиц боеприпасов, но нет никаких признаков того, что соглашение было заключено.
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