RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КНДР отрицает поставки оружия в Россию

Фото: КНДР отрицает поставки оружия в Россию (voakorea.com)
Автор: Руслан Гаращенко

КНДР отрицает информацию о поставках вооружения в Россию. Там уверяют, что никогда не передавали и не планируют передать оружие РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Йонхап".

"Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать", - сказал заместитель генерального директора Главного бюро оборудования Министерства обороны КНДР.

Чиновник раскритиковал информацию США о поставках оружия России и обвинил Вашингтон в "распространение слухов против КНДР".

При этом в Пхеньяне считают, что они как суверенное государство имеют право на разработку, производство, экспорт и импорт оружия.

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times. Журналисты издания отмечали, что "Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее".

Также в Белом доме сообщили, что закупка оружия Россией у Северной Кореи может включать миллионы единиц боеприпасов, но нет никаких признаков того, что соглашение было заключено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРВооруженные силы Украины