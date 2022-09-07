ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РФ може купити в КНДР "мільйони" снарядів, але підтверджень постачання немає, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 07 вересня 2022 04:21
РФ може купити в КНДР "мільйони" снарядів, але підтверджень постачання немає, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки в Білому домі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Закупівля зброї Росією у Північної Кореї може включати мільйони одиниць боєприпасів, але немає жодних ознак того, що угода була укладена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що у Білого дому Немає "свідчень того, що покупка дійсно відбулася", і немає ніяких ознак того, що зброя досягла поля бою.

"Президент РФ Володимир Путін купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає через війну, і ступінь відчаю, з яким він звертається за допомогою в такі країни, як Іран і Північна Корея",- сказав Кірбі.

Своєю чергою заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що рішення купити боєприпаси вказує на те, що Росія "продовжує страждати від гострої нестачі постачання в Україну, частково через експортний контроль і санкції".

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.

Журналісти видання відзначали, що "Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет в Північній Кореї".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Російська Федерація
NEWS
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії