КНДР заперечує постачання зброї до Росії

КНДР заперечує інформацію про постачання озброєння до Росії. Там запевняють, що ніколи не передавали та не планують передати зброю РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Йонхап".
"Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до Росії і не плануємо їх експортувати", - сказав заступник генерального директора Головного бюро обладнання Міністерства оборони КНДР.
Чиновник розкритикував інформацію США про постачання зброї Росії та звинуватив Вашингтон у "поширенні чуток проти КНДР".
При цьому у Пхеньяні вважають, що вони як суверенна держава мають право на розробку, виробництво, експорт та імпорт зброї.
Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times. Журналісти видання зазначали, що "Росія купує мільйони артилерійських снарядів та ракет у Північній Кореї".
Також у Білому домі повідомили, що закупівля зброї Росією у Північної Кореї може включати мільйони одиниць боєприпасів, але немає жодних ознак того, що угода була укладена.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .