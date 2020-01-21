КНДР закрила кордон з Китаєм через вірус

Влада Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) тимчасово закрила кордон для іноземних туристів через коронавірус в Китаї, який викликає новий тип пневмонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що КНДР припиняє приймати групи іноземних туристів з 22 січня як превентивний захід проти поширення вірусу.

Зараз більшість іноземців, які відвідують КНДР, прибувають з Китаю.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України офіційно повідомило Державній прикордонній службі, лабораторним центрам МОЗ по країні і чиновникам в області охорони здоров'я про ситуацію з коронавірусом в Китаї і рекомендації ВООЗ з цього приводу.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Китаю підтвердили, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки були зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні було зафіксовано спалах нового вірусу.

Раніше повідомлялося, що 22 січня ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.