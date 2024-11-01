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КНДР, вероятно, могла скопировать ракету Hwasong-19 с российского "Ярса", - Defense Express

Фото: ракета Hwasong-19 могла быть скопирована с российского комплекса "Ярс" (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

КНДР, вероятно, могла скопировать ракету Hwasong-19 с российского ракетного комплекса "Ярс". Не исключено, что Пхеньян лишь немного его доработал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

При первом же взгляде на Hwasong-19, как пишет издание, "не остается никаких альтернативных ответов на вопрос, где именно КНДР взяла эту ракету".

"Ибо речь идет о российском "Ярсе", либо в полностью скопированном, либо частично доработанном в сторону масштабирования ради больших параметров относительно дальности и полезного веса", - отмечается в статье.

Так, в частности, согласно фото, которое было снято, вероятно, с главного блока вывода, можно оценить сварные швы и предположить, что КНДР получила от РФ технологии для создания боевых блоков с раздельными боевыми частями с индивидуальным наведением.

"Hwasong-19 запускается с платформы, имеющей 11 осей, а в предыдущей Hwasong-18 их было 9. Это может указывать на то, что Hwasong-19 является увеличенной версией Hwasong-18, размер и вес которой нуждались в добавлении еще нескольких мостов" , - отмечают аналитики.

В свою очередь, как отмечает Defense Express, ракета Hwasong-18 совершила три успешных полета в 2023 году.

"То, что она создана на российских готовых технологиях - вообще не вызывает сомнений", - резюмируют в статье.

Российский ракетный комплекс "Ярс": что о нем известно

"Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Разработан Московским институтом теплотехники, является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М". Ракетный дивизион мобильного варианта включает в себя три автономные пусковые установки комплекса и мобильный командный пункт на многоосном шасси повышенной проходимости.

Для "Ярса" не нужна специальная инженерная подготовка местности. Комплекс может заходить в лесную местность и маскироваться под кронами деревьев, если ширина и длина пусковой установки позволяют пройти между деревьями, и может быть развёрнут в боевое положение в считаные минуты.

Комплекс "Ярс" оснащен системой пересчета полетных заданий, что позволяет вести стрельбу ракетой мобильного комплекса с любой точки маршрута патрулирования и не привязываться к заранее назначенным позициям пуска.

Испытания Hwasong-19

31 октября Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты Hwasong-19 в направлении восточных вод КНДР. Полет длился 86 минут.

Согласно данным Сеула и Токио, ракета поднялась на рекордную высоту в 7000 км и упала к западу от острова Окушири. В КНДР тем временем не предоставили конкретных деталей о типе ракеты, отметив лишь, что пуск был рекордным по показателям.

Украина осудила испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Действия КНДР назвали безответственной провокацией.

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