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Південна Корея визначила тип випущених КНДР ракет

Новини » Надзвичайні події    31.07.2019 - 05:18
Південна Корея визначила тип випущених КНДР ракет
Ілюстративне фото (kcna.kp)

У середу КНДР запустила кілька балістичних ракет малої дальності

Південній Кореї вдалося визначити тип невпізнаних раніше ракет, випущених у середу, 31 липня, Північною Кореєю, вони виявилися балістичними. Про це повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

Також зазначається, що ракети були запущені з міста Вонсон, після чого вони впали в море.

"Перший запуск відбувся о 05:06 за місцевим часом (30 липня 23:06 за Києвом), другий о 05:27 (30 липня 23:27 за Києвом)", - йдеться в повідомленні.

За оцінками військових, ракети малої дальності піднялися на висоту 30 км і пролетіли 250 км.

У Комітеті підкреслили, що запуски ракет КНДР не сприяють зменшенню напруженості на Корейському півострові, і закликали їх припинити.

Міністр оборони Японії Такесі Івая заявив, що якщо Північна Корея запустила балістичні ракети, то це є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, це другий запуск ракет Північною Кореєю, зафіксований за останні дні. 25 липня був зафіксований запуск двох невпізнаних ракет, які пролетіли 430 кілометрів у напрямку Японського моря.

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