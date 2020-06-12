У КНДР назвали "безнадійними" відносини з Вашингтоном

Фото: зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина (whitehouse.gov)

МЗС Північної Кореї зазначив, що дії адміністрації Трампа "зменшують надії" на ядерне роззброєння півострова

Північна Корея звинуватила Сполучені Штати в порушенні обіцянок, які були дані на історичному саміті лідера КНДР Кім Чен Ина і Дональда Трампа два роки тому. Це отдалает вирішення питання про ядерне роззброєння Корейського півострова.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що адміністрація Трампа перетворила мрії про мир у "нічний кошмар" і "зменшила надії на денуклеаризацію".

Міністр закордонних справ Рі Сон Гвон сказав у своєму посланні з нагоди другої річниці історичної зустрічі Кіма і Трампа, що не бачить ніякої вигоди у співробітництві з Вашингтоном.

"Немає нічого більш лицемірного, ніж порожня обіцянка... США показали за останні два роки, що вони прагнуть до ізоляції і удушення Північної Кореї", - сказав глава МЗС.

Він додав, що кінцева мета Північної Кореї - "створити більш надійні сили для досягнення повного потенціалу стримування військових загроз з боку Вашингтона.

Відзначимо, в результаті першого саміту лідерів США і КНДР була оголошена декларація, яка містила чотири основні пункти: нормалізувати відносини між США та Північною Кореєю, офіційно завершити Корейську війну (1950-53 р.), репатріювати постраждалих у війні і "домагатися повного ядерного роззброєння Корейського півострова".

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що обриває усі лінії зв'язку з Південною Кореєю, таким чином припиняючи спроби країн домовитися про співпрацю.

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Автор: Виталия Мазур