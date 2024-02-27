ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР отправила России не менее нескольких миллионов боеприпасов, - Южная Корея

Сеул, Вторник 27 февраля 2024 22:53
UA EN RU
КНДР отправила России не менее нескольких миллионов боеприпасов, - Южная Корея Фото: северокорейский диктатор Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея передала России несколько миллионов боеприпасов для артиллерии. Всего в РФ отправили более шести тысяч контейнеров со снарядами.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он рассказал, что в 6 700 контейнерах, которые Северная Корея отправила в Россию, могут быть более 3 миллионов 152-миллиметровых снарядов и 500 тысяч 122-миллиметровых снарядов.

"Это может быть смесь из двух видов снарядов, и можно сказать, что было отправлено не менее нескольких миллионов снарядов", - уточнил министр.

По его словам, сотни северокорейских заводов, где производят боеприпасы, работают примерно на 30% от своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.

Но, как добавил глава Минобороны, заводы, которые производят снаряды для России, работают на полную мощность.

Помощь России от КНДР

Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины.

Недавно в Государственном департаменте США заявили о том, что с сентября 2023 года Северная Корея поставила в Россию более десяти тысяч контейнеров, в которых были боеприпасы или материалы, которые связаны с боеприпасами.

Также в начале этого года стало известно, что Россия получила от КНДР баллистические ракеты. Оккупанты уже используют их для ударов по территории Украины.

По состоянию на 16 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял о том, что россияне применили по меньшей мере 24 северокорейских баллистических ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Южная Корея Северная Корея Война России против Украины
NEWS
Электронные повестки, е-кабинет, права уклонистов: о чем спорят в Раде, меняя закон о мобилизации
Электронные повестки, е-кабинет, права уклонистов: о чем спорят в Раде, меняя закон о мобилизации
DAILY
Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти