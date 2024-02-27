КНДР отправила России не менее нескольких миллионов боеприпасов, - Южная Корея

Северная Корея передала России несколько миллионов боеприпасов для артиллерии. Всего в РФ отправили более шести тысяч контейнеров со снарядами.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Он рассказал, что в 6 700 контейнерах, которые Северная Корея отправила в Россию, могут быть более 3 миллионов 152-миллиметровых снарядов и 500 тысяч 122-миллиметровых снарядов.

"Это может быть смесь из двух видов снарядов, и можно сказать, что было отправлено не менее нескольких миллионов снарядов", - уточнил министр.

По его словам, сотни северокорейских заводов, где производят боеприпасы, работают примерно на 30% от своей мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии.

Но, как добавил глава Минобороны, заводы, которые производят снаряды для России, работают на полную мощность.

Помощь России от КНДР

Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины.

Недавно в Государственном департаменте США заявили о том, что с сентября 2023 года Северная Корея поставила в Россию более десяти тысяч контейнеров, в которых были боеприпасы или материалы, которые связаны с боеприпасами.

Также в начале этого года стало известно, что Россия получила от КНДР баллистические ракеты. Оккупанты уже используют их для ударов по территории Украины.

По состоянию на 16 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял о том, что россияне применили по меньшей мере 24 северокорейских баллистических ракеты.